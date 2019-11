Singisaba on unustatud

Tellijale

Muutusi on mõistagi alati olnud, ka selliseid, mida inimene pole mõjutada saanud. Ehkki hansakoged pole siin ilmselt kunagi liikuma mahtunud, andis Pärnu–Viljandi–Tartu veetee hansalinna Viljandi kaubandusele tõenäoliselt päris hästi hoogu. Veetaseme alanedes läks ülevedamine raskemaks, kaubapaadid jäid tulemata ning kraamikoormad kolisid regedele ja vankritesse. Kui tuli pärisorjus – mis muu hulgas oli ka majanduslik süsteem –, siis see oli valus talupoegadele, selle kaotamine seevastu mõisnikele. Ja kui siis tulid veel aurumasinad, elekter, autod … Edasiliikumine tähendas alati ka tagasilööke.

Peaaegu kõik märkimisväärsed uuendused on aga aset leidnud palju pikema aja jooksul kui need, mida näeme praegu. Võiks öelda, et isegi muutumine on dramaatiliselt muutunud. Firmad kasvavad kiiresti hiigelsuureks ja kaovad siis maailmaareenilt unustusse. Keegi teenib megavarandusi, keegi kaotab kõik oma säästud. Ja me oleme alles suurte pöörete künnisel. Abrahamson õpetab, et eduka muudatuse tegemiseks tuleb sammu seada, aga eks sa katsu, kui ümberringi sündiv tõukab meid enda ees ja tempos võime valida ainult uuega sammu pidamise või rajalt kõrvale astumise vahel.