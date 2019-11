Edu võti ettevõtluses: käi ajaga kaasas

Tellijale

Ajaga kaasaskäimise maailmameistrid on kahtlemata start-up ehk iduettevõtted. Eestlased on maailmas kuulsad Pipedrive’i, TransferWise’i, Bolti ja teistega – üks väike riik on tõstetud tänu ettevõtjate pingutusele ja loovusele, just ajaga kaasaskäimise kaudu maailma tippu ja kõigile nähtavaks. Aga paindlikkus ja arendus ei ole vaid idufirmade pärusmaa. Iga tootmisettevõte peab uuendama oma toodet ja teenusettevõte oma teenust, et käia kaasas kliendi ootustega, tehnoloogia arenguga, rahvusvaheliste trendidega. Ka siis, kui sul on väikeettevõte, ka siis, kui sul on mikroettevõtte, ka siis, kui pakud oma toodet või teenust üksi.