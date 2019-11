Tellijale

Saarepeedil Oskar LT-s tootmine endiselt käib, kogu tootmiskeskusele on tehtud põhjalik pesu ja desinfitseerimine ning tootmisest on maha võetud vaid ahjufilee, mida müüdigi ainult osaühingule Kulinaaria. Korduvad laborianalüüsid on kinnitanud, et novembri esimestel päevadel tootest leitud bakterit tootmisruumides ja ettevõtte toodetes ei ole.