Samuti on Sakala aastaid korrutanud, et katuseraha jagamise põhimõtted peavad olema väga läbipaistvad ehk siis: teada peab olema nii raha saaja kui ka selle andja. Juba mitmendat aastat seisab riigieelarve muudatusettepanekus lisaks saajale selle erakonna nimi, kes raha annab, ja see on muidugi hea. Et siis kes ja kellele, kui palju ja kuidas on selge, aga tihtipeale jääb arusaamatuks, miks.