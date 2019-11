Tellijale

Sotsiaalmeedia on kujunenud üheks võimsamaks kanaliks, mille kaudu suure auditooriumini jõuda. Me oleme harjunud, et seda kasutavad agressiivselt ära ettevõtted ärilistel eesmärkidel, aga ka näiteks kultuurivaldkonnas kinnitab sotsiaalmeedia turundusvahendina kasutamine aina tugevamini kanda. Nii mõnelegi võib see mõjuda tüütu reklaamina, millest tuleb kähku mööda libiseda. Paljudele on see aga võimalus avastada endale sobiv toode või näiteks mõni meeldiv kunstnik, bänd või põnev üritus. Nii et kasu saavad nii postitaja kui postituse lugeja