Lilleline Viljandimaa

Põhja-Sakala vallas on vaikimisi kasutusele võetud Suure-Jaani vapp. Omavalitsuste ühinemisel muudeti nimi, kuid Suure-Jaani elanikele lohutuseks jäeti nende vapp alles. Milleks muuta ajaloolist ennesõjaaegset vappi? Teiseks võtavad Lembitu mõõk ja sõjasarv piirkonna identiteedi ja ajaloo hästi kokku. Põletada sümbolite vallas ajaloosillad ja kulutada seejuures maksumaksja raha – milleks?

Vaadates Setomaa valla lippu ja vappi, näeme, et lipul on rahvusmuster ning punavalgel vapil kandle kujul viide kunagisele Petserimaa vapile. Kui näidata kuskil suvalisele Kapa-Kohila elanikule rahvusmustrist inspireeritud sümbolit, siis just rahvusmuster peaks andma vihje sümboli päritolu kohta. Arusaamatu, miks välditi Mulgi vallas eesti rahva esindusrõivaks peetava uhke Mulgi kuue puna-musta kaaruspaelaga värvikombinatsiooni. Kas Eesti jõukaim rahvakild ei julgenud seekord eristuda ega erineda?