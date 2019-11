Kui enamikule lastest on rinnapiim palju kasulikum kui kunsttoit, võib see harvadel juhtudel olla imikule puhas mürk.

Tartu ülikooli kliinikumi kliinilise geneetika keskuse arstid Katrin Õunap, Kai Muru ja Karit Reinson võitlevad selle nimel, et vastsündinute haiguste sõeluuringusse lisataks veel üks – klassikalise galaktoseemia uuring. See on harva esinev kaasasündinud ainevahetushaigus, mida viimasel neljal aastal on sõeluuritud teadusraha eest.