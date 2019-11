Tellijale

Ettevõtjad ja analüütikud on mõõdukalt optimistlikud, kuigi mälestus alles kümne aasta eest kinnisvaramulliga alanud kriisist on veel värske. Täpselt sama stsenaariumi kordumine on ilmselt võimatu, sest need majandusvundamendi nõrgad kohad, mis tookord järele andsid, on praeguseks suuremalt jaolt lapitud. Kui aga kriise oleks võimalik ette näha, siis need poleks kriisid. Kaardimaja hakkab, kui hakkab, kokku varisema kõige ootamatumast kohast. Ent kuigi kujuteldava kriisi vastu pole võimalik väga spetsiifilisi meetmeid kasutusele võtta, siis ka kõige suuremal buumiajal tasuks meeles pidada seda, et kõige mõistlikum on loota parimat, aga samal ajal hoida varuks tegevusplaani selle puhuks, kui juhtub halvim.