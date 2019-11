Saadame seaduse remonti

Huvitav on see, et kuigi praegune aasta pole veel lõppenud, nimetas Eesti teenindusettevõtete liit halvima seaduse tiitli kandidaadiks muinsuskaitseseaduse, sest selle ja ehitusseaduse vahel on vastuolu. Liidu arvates piirab muinsuskaitseseadus liigselt omaniku õigust oma vara kasutada, samuti puudub mehhanism kaitse tühistamiseks juhtudel, kui kaitse ei ole põhjendatud, ning sellest tuleneb omakorda põhimõtteline küsimus: kas me tahame omanike riiki või ametnike riiki?

JUST SELLISE SÕNUMIGA tulid riigikogu õiguskomisjoni Eesti omanike keskliidu juhatuse liige Ott Rätsep, Valga linnaarhitekt Jiri Tintera ja Eesti ehitusettevõtjate liidu esindaja Arsi Koos oma esindajate, vandeadvokaatide Illimar Pärnamägi ja Allar Jõksiga. Neile oponeerisid muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muinsuskaitsenõunik Liina Jänes ning kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna juhataja Merle Põld.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie selgitas komisjonile, et ta peab täiesti normaalseks, et pärast seaduse vastuvõtmist hinnatakse selle mõju alles mingi aja jooksul. Et seadust selgitada, esines ta ettekandega, mille põhisõnum oli, et uue seadusega on omaniku jaoks varasemaga võrreldes oluliselt lihtsustatud kaitsealusel objektil tehtavate tööde korda. Samuti juhtis ta tähelepanu tõsiasjale, et ehitamiseks peetakse ehitamist ehitusseaduse mõistes. Kogu ülejäänud «ehitamine» ei kvalifitseerugi ehitamiseks, seega ei ole ehituskeelust rääkimine põhjendatud.

SELGITUSTEST HOOLIMATA andsid komisjoni liikmed uue muinsuskaitseseaduse pihta turmtuld. Valga linnaarhitekti arvates on muinsuskaitseseadust praegusel kujul otstarbekas rakendada seal, kus on suur ehitussurve. Need kohad on näiteks Tallinn ja Tartu. Aga väikelinnades, kust kiputakse nagunii ära minema, suurendavad seadusest tulenevad piirangud veelgi elanike kiusatust ära kolida. Samas toodi näide, et omanik andis kaitsealuse hoone riigile, sest kehtivate piirangute tõttu ei olnud enam otstarbekas selle kordategemisse investeerida. Hoone on nüüd muutunud kohalikule omavalitsusele kuluallikaks, sest pool kogu summast, mille riik eraldas kohalike kultuurimälestiste korrastamiseks, kulus selle katuse parandamiseks. Ilma seadusest tulenevate piiranguteta oleks hoone kordategemine ja kasutuselevõtt oluliselt vähem kulukas. Kuivõrd praegu eemaldatakse mälestis registrist ainult selle hävimise puhul, on maapiirkondades tekkimas olukord, kus kasulikum on lasta hoonel laguneda. Lahendusena pakkus Jiri Tintera välja seaduse erisused maapiirkondadele.

Samal seisukohal oli Allar Jõks, kes selgitas, et kehtivaid piiranguid on teoorias vähe, aga praktikas palju. Hoonet on lubatud näiteks müüa, aga «kaasavaraks» tulevad muinsuskaitsepiirangud võivad selle praktikas raskeks muuta, sest remonditegemine muutub ebamõistlikuks.

RAHULOLEMATUD OLID ka teiste piirkondade saadikud. Kes tundis muret Tallinna linnahalli olukorra pärast, kes juhtis tähelepanu Pärnu kaitsevööndite ulatusele, mille tõttu jäävad muinsuskaitsevööndisse ka «hruštšovkad».