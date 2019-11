Marek Sadam: võtta loom vaid sellepärast, et endal oleks elu kuidagi armsam, pole piisav põhjus

Algaval jõuluajal on Varjupaikade mittetulundusühing koos Pet Cityga käima lükanud heategevuskampaania, et toetada varjupaikadesse sattunud loomi. Selle ettevõtmise patroon ja reklaamnägu on 13-aastane Leenu. Ei, see pole teismeline koolitüdruk, vaid oma vanuse kohta päris atsakas grifooniproua. Et Leenu eesti keel on pehmelt öeldes konarlik, ajan juttu tema peremehe muusik Marek Sadamaga, kellega oleme tuttavad paarkümmend aastat ja sina peal.