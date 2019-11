Tellijale

Kiiduväärt on ka see, et kaasav eelarve katab projekti ennustatava maksumuse täielikult. See sisendab optimismi, et lavaga seikluslinnak suuremate tõrgeteta valmis saab ega haju määramatusesse oma aega ootama. Tänavune hääletajate hulk, 1297, oli kaasava eelarve ajaloos suuruselt teisel kohal, mis viitab sellele, et linnaelanike huvi ja aktiivsus pole kahanenud.