Mitte ainult parkimisprobleemidest

19. septembri Sakalas oli teema taas päevakorral selles võtmes, et kas parkimiskontroll peaks kuuluma politsei või linna ülesannete hulka (vaata Marko Suurmäe artiklit «Kes peaks kontrollima valesti parkijat? Politsei arvates linn ja linna arvates politsei»). Abilinnapea Kalvi Märtin avaldas arvamust, et kui see kuulub linna ülesannete hulka, on vaja palgata kaks korrakaitseametnikku, mis tähendab lisakulu. Minu meelest on selle sõnavõtuga ükskord ometi tunnistatud tõde ja astutud samm probleemi lahendamise poole.

TEKIB AGA KÜSIMUS, miks rakendada noid ametnikke vaid parkimise korraldamiseks? Haldusprobleeme on linnal palju. Talvel räägime libedatest ja hooldamata kõnniteedest. Aastast aastasse on see teema suuremal või vähemal määral ka Sakala lehekülgedele jõudnud ja alati samas võtmes: midagi ei tehta, süsteem lonkab, linnavalitsus laiutab käsi. Iga kord nenditakse kurvalt fakti, et selle töö peal on ainult üks ametnik ja too õnnetu ametnik kõikjale ei jõua. Mis sellest, et ka kesklinna kinnistuomanikud ei täida eeskirju (talvel kukkus Helmen Kütt Tartu tänaval nii, et vajas haiglaravi), kaugema kandi kõnniteedest ärme üldse räägime. Vastu kevadet tunnistatakse: tegime mõne suulise hoiatuse ja saatsime laiali märgukirju. Õnneks aga viis kevad jää ja lume enne, kui koristamiseni jõuti. Teemale pannakse punkt ja jäädakse uut aastat ootama, et asjaga otsast alustada.

Nii et ka sellises järelevalves oleksid abikäed teretulnud.

Parkimiseeskirjade rikkumine nii Viljandi linna keskel kui servades on probleem, millega puutun bussijuhina kahjuks tihti kokku. Kas te olete näinud, millised mõõtmed omandab parkimis- ja liikluskaos siis, kui linnas on mõni suurem üritus, näiteks ümber Viljandi järve jooks või koolide lõpetamine? Siis ei toimi ükski parkimist ja peatumist keelav või reguleeriv märk. Pargitakse, kuidas juhtub ja kuhu juhtub. Kõige suurem segadus on enamasti muidugi Kesklinna kooli juures. Seal tuleb ühissõidukijuhtidel suurte ürituste ajal tavaliselt teine marsruut leida, et näiteks Uueveskile pääseda: tänavad on sõna otseses mõttes kinni pargitud. Bussijuhid peavad ise kuidagi hakkama saama, linn pole selle olukorra lahendamiseks mingeid korraldusi ega nõuandeid jaganud.

KUI PALGATA EESPOOL mainitud korrakaitseametnikud, saaks neid kasutada mõnel väiksemal või ka suuremal üritusel abikätena turvamisel või liikluse reguleerimisel – muidugi peaksid nad enne saama vajaliku väljaõppe. Ei ole ju mõtet iga kord turvafirmat palgata ja selge on, et reguleerimata enam ei pääse. Ei maksa lootma jääda sellele, et inimestele liikluseeskirjad iseenesest paremini meelde tulevad või kaob ära «vajadus» autoga otse treppi sõita, et jumala eest paarsada meetrit jala ei peaks käima.