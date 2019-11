Tellijale

Ene Salumäe nimi on viljandlastele tuttav: siin on ta saanud oma muusikalise alghariduse, siit läks ta edasi õppima Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse. Magistrikraadi kirikumuusika ja oreli erialal sai ta Helsingi Sibeliuse akadeemiast. Tänu väljapaistvale andele ja suurele töövõimele on temast saanud mitmekülgne interpreet, pedagoog ja eesti muusikaajaloo talletaja. Ta on toimetanud ja salvestanud Roman Toi ja Hugo Lepnurme oreliteoste noodi- ja CD-kogumikke. Praegu tegeleb ta süvitsi Lembit Avessoni muusika käsikirjadega.