Kaasava eelarve ideevõistluse võitis roheline seikluslinnak

Eile lõppenud hääletuse võitis 537 poolthäälega Kesklinna kooli ja huvikooli ideekavand, mille järgi rajataks huvikooli kõrvale muruplatsile seikluslinnak. Idee selgituses on välja toodud, et roheline seikluslinnak koosneb puude vahele rajatud mitmeosalisest madalseiklusrajast, kolmest piknikulauast ning väiksest puidust lavast, millel saab korraldada kontserte, tantsuetendusi ja muid esinemisi. Hääletuskeskkonnas volis.ee on idee kirjelduses välja toodud, et rajatav matkarada toetab laste kehalist arengut ja toob lisaväärtust aktiivseks välitegevuseks. Madalseiklusraja harjutused on iseseisvaks läbimiseks sobilikud lastele alates seitsmendast eluaastast. Kavandatav seikluslinnak sisaldab ka uudset sensomotoorset rada, mida läbides kogeb laps looduslikke materjale. Idee eeldatav maksumus on 18 640 eurot.