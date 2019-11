Sajad inimesed kutsuvad üles peaministrit tunnustama Illar Lemettit kui tublit kodanikku

Kahe tunniga on peaministri postitus kogunud ligi kolmsada kommentaari, millest valdav enamik kutsub üles tunnustama just Illar Lemettit. Postitust on jagatud üle kuuekümne korra.

Ratase Facebooki kontolt võib lugeda näiteks järgmiseid kommentaare. "Tunnustan Illar Lemettit ja mul on väga kahju, et üks aus kodanik pidi oma töö kaotama, vististi seetõttu, et ühed kaabudega härrad nõudsid," märgib kasutaja nimega Joonas Vatter. "Illar Lemetti – kodanikujulguse ja eeskujuliku avaliku teenistuse eest," teatab Mart-Indrek Süld. Palju on ka kommentaare, milles on kirjas ainult Illar Lemetti nimi.