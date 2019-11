Ära rapsi tühja, viljandimaalane!

Olen Viljandimaal kuus aastat selles valdkonnas tegutsenud. Oma töös kodanikuühenduste konsultandina olen näinud, kuidas inimeste väikestest ideedest saavad alguse suured asjad. Samas on mõni idee ja algatus ka kustunud. Või ehk on need lihtsalt paremaid aegu ootama jäänud – seda me praegu ei tea.

Olen kuulanud paljusid inimesi, kel on oma unistus ja soov midagi (paremaks) teha või muuta. Olen neid toetanud, innustanud, julgustanud ning koostööle suunanud. Nende tegemistele kaasa elanud ja vahel koos nendega kurvastanud. Olen aru saanud, et see maailm, kus me toimetame, on põnev, aga vahel ka karm.

Millised on meie Viljandimaa kodanikud? Mina märkan, et Viljandimaa inimene hoolib, aitab, teeb koostööd, lööb kaasa. Teinekord on jälle tunne, et igaüks on omas nurgas ja elab oma elu. Kuidas sellest siis aru saada?

ALUSTAN SELLEST, et päris tihti toovad inimesed kodust välja tulemise põhjuseks selle, et nad ei saa ju ometi ei öelda. Õnneks üha enam kuuleb ka teisi, vahel lausa isekaid põhjusi. Kuid see «Ei saa ju ometi ei öelda!» on üks enam levinuid.

See paneb mind mõtlema, et vahel hoolime endast vähem kui teistest. Kui keegi palub, siis tuleme ikka ja teeme. Ma ei taha muidugi öelda, et aitama ei peaks, aga tähtis on mõelda, miks me seda või teist teeme, kas see läheb kokku meie väärtustega.

Muidugi eeldab see, et me teame, mis on meie väärtused. Kas meil on olnud piisavalt aega, et selle üle järele mõelda? Või elame kogu aeg nagu orav rattas ega keskendugi sellele, mida me oma elult tahame?

Seda läbi mõtlemata kiirustame teiste elusid päästma ja mitmesuguseid üritusi korraldama. Nii võibki tekkida olukord, et inimesed ei taha enam kuhugi minna, sest nad on saanud halbu kogemusi. Nad pole ennast hästi tundnud, sest pole saanud seda, mida on oodanud. Kas see on sullegi tuttav tunne? Aga mõtle, kas sulle oli selge, miks sa sinna osalema või midagi korraldama läksid?

MINA SOOVITAN ALATI enne, kui kuhugi tormad, läbi mõelda, miks sa seda tegema lähed. Usu mind, silmad säravad kauem, kui oled endale võtnud ka isikliku eesmärgi. Kui oled mõelnud läbi, miks just sina selles tegemises kaasa lööd.