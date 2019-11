Lõpuks kohale jõudnud külmemat sorti ilmad tähendavad ühtlasi seda, et hommikul ei saa enam kohe autoga liikuma, sest selle aknad on jäätunud. Nende puhtaks kraapimine, aeglasemalt liikuv sõiduk ja edaspidi ka lumerookimine on asjad, millega talve saabudes vähemalt minul on esialgu raske harjuda. Pean tunnistama, et juba praegu kipun hommikuti pahatihti harjumuspärasest graafikust maha jääma ja tööle hilinema.