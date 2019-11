Tellijale

Linna- ja vallavalitsustel on vabad käed koolieelsete lasteasutuste haridustöötajatele põhipuhkust juurde anda, sest nende kanda on palgafond.

Riigilt raha juurde

Viljandimaa haridustöötajate liidu juht Rita Kadaja leiab, et lasteaiaõpetajate ja assistentide puhkus peaks olema praegusest pikem. Õpetaja abide ja assistentide panus on tänapäeval lasteaedades suur, ent nende palgavahe õpetajatega on umbes 1,5–2-kordne ning õpetajate puhkus on seitsme päeva võrra lühem, abidel veel rohkem. Et eelharidusasutuste palgad ja puhkusekorraldus on omavalitsuste kanda, tuleks Kadaja arvates julgemalt riigilt lisaraha küsida ning mõttekas oleks aktiivselt otsida muid võimalusi olukorra lahendamiseks.