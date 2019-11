Piret Aus sai kodanikupäeva aumärgi

Siseministeeriumi pressiteates on välja toodud, et Piret Aus töötab kirglikult eesti invaliidide heaks, tuues neile võimalusi kaasa elada ja saada osa Eesti kultuurist ja meelelahutusest. "Pireti suurimaks saavutuseks viimasel ajal on laulu- ja tantsupeoks välja töötatud spetsiaalsed süsteemid invaliididele, et ka nemad saaksid osa kõigest ilusast, mis toimub meie rahvuskultuuris. Piret on fantastiliselt hooliv ja professionaalne õppejõud ja eesti pärimusmuusika eestvedaja. Ta väärib riiklikul tasandil tunnustust, et tema motivatsioon kultuuri edendamiseks ei katkeks."