Õhtused uitajad seisavad Fellini sinise ukse taga üpris nõutu näoga: seekord juhuslikule möödujale kakaod ja hummusevõikut ei pakuta. Toasooja on oodatud vaid veininautlejad, kes on peenemale peole varem soliidse summa eest pääsme soetanud. No ja siis üks parimais aastais kirjatsura, kes teab veinimaailmast nii palju, et on olemas punane ja valge jook, mida mõõdukalt tarbides ei lähe tuju halvemaks.