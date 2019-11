Tellijale

Nagu ütles Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi, pole õiget vastust sellele, millal võiks hakata linde toitma. «See sõltub ilmast ja kohast, kus elate,» lausus ta ning lisas: «Minu isiklik arvamus on, et linnapiirkondades ei ole vaja linde üldse toita, sest seal on neil niigi toitu käepärast. Maapiirkonnas on aga lihtne reegel: süüa tasub hakata andma siis, kui saabuvad esimesed kõvemad külmad ja lumi maha tuleb.»