Arno Kütt valiti aasta töösturiks.

Tööstusuudised.ee annab oma kodulehel teada, et autasustamisel toodi välja, et Arno Kütt on juht, kelle mõtteviis, visioon ja tegutsemistahe on kui värske tuuleiil praeuses majanduselus. Arno Kütt ütles ise, et juhina peab ta end nii-öelda mängivaks treeneriks. "Löön kaasa ise ja osalen ka arendustöös. Mind käivitavad eelkõige väljakutsed. Kui keegi ütleb, et midagi pole võimalik teha, on hea tõestada vastupidist."