Teisipäeval kõnnitakse helkuriga

Lõuna prefektuuri Facebooki lehel on kirjas, et helkurikõnd algab 26. novembril õhtuhämaruses kell 17 ning vältab Lõuna-Eesti kuues maakonnas tunni jagu.

Mullu võttis Viljandimaal helkurikõnnist osa ligi 250 inimest. Viljandimaa politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill on Sakalale öelnud, et üritus on iga aastaga muutunud populaarsemaks ning osalejate arv aina kasvab. Algusaastal osales Lõuna-Eesti helkurikõnnil 736 huvilist, 2015. aastal oli osalejaid 1000, 2016. aastal lausa 1200 ja nii on see arv jätkanud iga-aastast kasvamist.