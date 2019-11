Marek Tiitsi raport: Hooaja parimad said tunnustatud

Avakõnes tänas klubijuht Raiko Mutle klubipere kordaläinud ning eduka hooaja eest ja rõhutas ühtehoidmise tähtsust. «Iga hetk, mis te veedate oma lapsega, on teie oma ja sellisena kulla hinnas. Kui te elate oma lapsele kaasa treeningul või võistlusmängul või last trenni viies panete te hetkeks kõrvale töö- ja muud mured ning kingite hetki, mis jäävad ainult teile. Väärtustage neid!»

Jalgpallikogukonda tuli tervitama ka linnapea Madis Timpson, kes tõdes oma kõnes, et tunneb suurt uhkust, sest saab olla meeriks linnale, millel on nii meeste kui naiste võistkond, kes mängib riigi kõrgeimal tasemel ning kogu vabariigi suuruselt kolmas publikuarv esindusmeeskonna kodumängudel. Kõne lõpetuseks meenutas linnapea oma mullust kõnet, milles lubas, et linn võtab käsile Viljandisse jalgpallihalli rajamise. Nüüd kinnitas ta, et lubadust on täitma asutud: koostöös riigi ja jalgpalliliiduga on algatatud detailplaneering sisehalli rajamiseks Männimäele. “Kopp läheb maasse 2020. aastal ning ülejärgmisel aastal samal ajal siin galaõhtul kohtudes võime usutavasti öelda: tehtud!” lubas meer.