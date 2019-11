Fotolt on raske aru saada, kui suur ja kahar see puu tegelikult on. Mul oli rõõm näha, mismoodi teda reede hommikul Viljandis mööda Tallinna tänavat Vabaduse platsile sõidutati, vilkuritega auvahtkond ees ja taga. Veok tundus koda vedava teona.