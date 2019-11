Viljandimaal käib praegu 42 inimest mittetulundusühingu Seltsiks Sinule kaudu üksikutel eakatel ja erivajadustega inimestel külas ja abis. Seltsilised aitavad aega veeta, vestavad juttu ning abistavad ka lihtsamate igapäevatoimingutega nagu näiteks poeskäimine. Kui ma seda uudist sõbrale tsiteerisin, tuli kohe hävitav hinnang tänapäeva ühiskonnale: see on järjekordne tõestus, et elame düstoopias! Nüüd siis hakatakse sõpru ja perekonda teenusena sisse ostma!