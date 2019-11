Fellini klubi tunnistati Eesti parimaks

Tellijale

«Ei saa kurta,» vastas siinne tennisevedur, omanimelise tennisekooli treener Ott Ahonen. «Eesti tipptennisel läheb hästi tänu Anett Kontaveidile ja Kaia Kanepile ning meil läheb samuti hästi. Aga see ei tähenda, et ei võiks paremini minna. Tingimused on head, aga inimressurss piiratud.»