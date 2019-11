Tellijale

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik nentis, et seadus kohustab vingugaasiandurit ruumidesse paigaldama teatud gaasiseadmete kasutamise korral ning selle üle teeb järelevalvet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Tahkekütteseadmete puhul vingugaasiandur veel kohustuslik pole, kuid elu ja tervise säästmiseks on see väga soovituslik.