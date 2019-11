Tellijale

Otsus «Noortebändi» võistlusel osaleda oli Kelly Vase ütlemist mööda üsna juhuslik ja seotud tema bändi Kelly’s Puzzle mõneks ajaks laialiminekuga. «Suve algusest oli juba teada, et bändi elus tuleb väike paus. Mõtlesin siis, et ma ei taha pool aastat niisama jalgu kõlgutada, proovin vahepeal kirjutada natuke inglise keeles ja katsetada produtseerimisega,» rääkis ta. ««Noortebändile» ei läinud ma mitte plaaniga, et tahaks hirmsasti võita. Pigem mõtlesin, et mis saab, kui teen üksi muusikat ja see inimestele kogemata meeldib.»