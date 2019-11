Tellijale

«Kongo tango» on siiski pigem nišiteos ja ega Paavo Matsin ole ka poliitik või prostituut, et ta peaks kvantiteedi pärast muret tundma. Kvaliteeti aga jagub. Õnnekombel nõustun ma romaanivõistluse komisjoni kiitva hinnanguga, nii et saan selle taha pugeda ja see võtab kohe raamatu arvustamise kõige keerulisema ülesande, hinnangu andmise, sooritamise ees pinge maha. Võib rahumeeli näpuga žürii poole osutada, õlgu kehitada ning kepiga teost surkida, et näha, mis häält see teeb.