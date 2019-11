Juhtkiri. Sõidueksamite ummik

Asjaolu, et autoregistrikeskuse eksamiaegadega internetis kaubeldakse, on küll huvitav, ent midagi uut siin päikese all ei ole. Inimene oskab kõik rahaks teha ja kus nõudlust on, sinna ka pakkumine tekib. USA esindajatekoja liige Alexandria Ocasio-Cortez avaldas mõni aeg tagasi sotsiaalmeedias hämmingut Washingtonis üsna levinud praktika üle: lobitöötajad, kes soovivad kongressi või senati avalikele istungitele pääseda, maksavad kodututele ja vaestele pajukit, et nood nende eest järjekorras seisaksid ja kohta hoiaksid. Inimeste küünilisevõitu geniaalsusel ei ole piire ega tohikski olla – see otsiv vaim on viinud meid koopast kosmosesse.