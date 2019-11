Viljandi külje all hukkus hunt auto rataste all

Viljandi külje all autoõnnetuses hukkus hunt.

Neljapäeval hommikul said jahimehed teate, et Viljandist poolteise kilomeetri kaugusel Kilingi-Nõmme suunduval maanteel on kärntõve tunnustega emahunt saanud autolt löögi ja õnnetuse tagajärjel hukkunud.