Tellijale

Sestap on pisut üllatavad õiguskaitseorganitelt saabunud signaalid. Asja küll uuritakse, kuid mingil hetkel tuvastatakse, et reaalset ohtu ei ole ning tegu on pigem vääritimõistmise ja ebaõnnestunud sõnakasutusega. Umbes nii, et «sedasi pole küll ilus teha, aga oli, mis oli, ärge rohkem tehke».