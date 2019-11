Elu puutumata ürgmetsas Hesburgeri kõrval

TARTUS TSELLULOOSITEHASE ümber käinud tralli saab vaadelda kui üsna tüüpilist nimbismi – monumentaalselt umbset, lollakat, pseudoargumentidel ja üleshaibitud valedel põhinevat ludiitlust. Saab vaadata Eesti majandusnäitajaid ja prognoose ning näha tartlasi ja nende toetajaid seismas hoopis teistsuguste loosungite all: «Tahame väikesi palku ja kõrget töötust!», «Tahame, et Tartu jääkski mõttetuks kolkaks, kust noored põgenevad!», «Ei tulevikule, ei arengule, ei perspektiividele!»

Ja siis pannakse Põlvas kinni sünnitusosakond ning Tartu regionaalhaigla juhtkond põhjendab paljusõnaliselt, kuidas seal ei anna taset hoida ja miks ei võiks sealt kõigi hädadega Tartusse sõita. Kuulu järgi olla keegi ministritest neile käratanud, et kuulge, Tallinnast vaadates olete sama mõttetu kolgas, kus ei tasu midagi üleval pidada – miks te ei võiks sealt Tallinna sõita?

Nimbismi kõik aspektid avalduvad siin üpris reljeefselt, alates sellest, et Tartus on veel päris hea elada. Mis sest, et rahvastik väheneb ja ärksam rahvas kolib minema, on ju ka jääjaid ja isegi juurdetulijaid. Ning pole midagi lihtsamat kui ignoreerida põhjuslikku seost hääbumise ja äri edendamisse suhtumise vahel.

Kummatigi on tõsi, et tselluloosi tootmisel pole õnnetused välistatud ja katastroofi tagajärgi ei korva täies mahus keegi. Maapiirkondade tühjenemises ja Tallinna ülepaisumises ei ole midagi positiivset ning kindlasti ei ole see kõik ainult kohalike põikpäise enesekesksuse tagajärg. Kuid Eesti regionaalpoliitika on omaette suur teema, millesse selles artiklis ei tahaks tungida. Ja nimbism laiutab ka Tallinnas.

ÜKS HUVITAV PROJEKT, kus NIMBY avaldub õige mitmel tasemel, on Rail Baltic. Leidub halamist «traditsioonide» üle kõigile tundmatus väljasurnud külas, labast pettust maakonna tasemel (looduskaitsealaks on kuulutatud ainult pendlivendade fantaasias eksisteerivad maa-alused jõed) ja terve rahvuse tasemel («Me oleme ju nii väike ja mõttetu riik, milleks meile raudtee ...»). See on õpikunäide ka selle kohta, milline relv on NIMBY sise- ja välisvaenlase käes. Üldsus oleks ammu unustanud külajoodiku, kes ajab mingit kelbast, et Rail Baltic rikub tema vaate sõnnikuhunnikule, kui teemat ei hoiaks elus laeva- ja veoautofirmade ja Venemaa raha.

Rail Baltic on hea näide sellestki, et nagu juba mainitud, pole asi üksnes lühinägelikus omakasupüüdlikus kiusus. Enamasti on nimbistide argumentatsioonil vähemalt mingis ulatuses tõsi taga. See on vaid kolossaalselt üle võimendatud ja kõik, mis võimalik, on väänatud negatiivsesse konnotatsiooni. Loomulikult on Rail Balticul omad ohud, alates sahkerdamisest trassimaaga ja lõpetades ülalpidamiskuludega. Loomulikult tähendab Rail Baltic teatavat ebamugavust kõigile, kelle lähedalt see mööda läheb.

Aga kas tee peab tingimata minema läbi hiie? Enamasti ei pea. Aga kas tee peab tegema aasa mingi üksiku maja pärast? Enamasti on mõistlikum see siiski lammutada. Kas jäätmejaam peab tulema eramajade rajooni? Enamasti on võimalik sellele leida igas mõttes parem asukoht kusagil mujal. Aga ohtlike hullude kinnimaja? No ei hakka ju kord nädalas relvastatud politseiahelik koertega põgenikke jälitama, nii et miks mitte?

Indikaatoriks võiks siin olla, kas protest puudutab ka laiemat ringi kui vaid kohalikke. Kas kaitstakse marginaalse vähemuse mugavust või laiemaid huve.