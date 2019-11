Viljandis laiendati turvakaamerate võrgustikku

Varem linnaruumi valvanud kaamerasilmade arvu kahekordistati nii, et nüüdsest on neid ühtekokku 19.

"Kaameratele on asukoht valitud selle järgi, mis piirkondades inimesed enam käivad ning kus on senise politseistatistika kohaselt suurem vajadus lisasilmapaaride järele," ütles Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass pressiteate vahendusel.

Sass märkis, et Viljandi linnavalitsus on olnud turvalisuse tagamisel politseile hea partner mitte vaid sõnades, aga ka tegudes.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on Viljandi turvaline paik ning valvekaamerate lisandumine aitab turvatunnet veelgi suurendada. "Mul on hea meel, et Viljandi on kõige paremas mõttes vaikne ja rahulik linn. Lisavalvekaamerad aitavad politseil need vähesedki õigusrikkumised, mis siin toime pannakse, veelgi kiiremini lahendada."