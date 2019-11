Andrus Ansip: kui sa ikka kevadel porgandiseemet mulda ei pane, ei ole sügisel mõtet peenrasse porgandit otsima minna

Enne seda, kui Andrus Ansip võttis koha sisse Euroopa Parlamendis, töötas ta kaks ametiaega Euroopa Komisjonis, viimased viis aastat digiteemadele pühendunud volinikuna. Vaadates seda, kuidas USA on mõneski valdkonnas teistel eest ära läinud, möönab Ansip, et eurooplastel polnud ettenägelikkust investeerida olulistesse valdkondadesse, kuid leiab samas, et me pole sugugi igal pool teistest maha jäänud.