Tellijale

Mulgi vanema Siim Kabritsa sõnul on Mulgimaal kõik, mida ühel piirkonnal edulooks tarvis: oma toit, tugev kultuur ning edukad äriettevõtted ja ettevõtlikud inimesed.

«Seekordne konverents on oluline ja vajalik eelkõige sellepärast, et inspireerida noori ja näidata, et koostöös peitub võti ja kogu piirkonna tähelepanu alla seadmine aitab kaasa meist igaühe arengule eraldi,» rääkis Kabrits.