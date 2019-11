Tellijale

Eelmisel aastal teatas Viljandis tegutsev tehnoloogiaettevõte Cleveron, et on toonud turule Eesti esimese personaalse pakiautomaadi Cleveron 201, mida saab paigaldada nii era- kui ka kortermajade juurde. Cleveroni turundus­spetsialisti Jaanika Priimägi sõnul on praeguseks Viljandisse ja selle lähiümbrusesse paigaldatud umbes 70 kodu-pakiautomaati, kuid kõik need on veel siiski ettevõtte enda töötajate majade juures.