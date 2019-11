Ain Unt on üks kahest A-Ülevaatuse Raua tänava punkti töötajast, kes päevas kümneid autosid kontrollivad.

Kui vaadata autode tehnoülevaatuse hinnakirju, siis selgub, et võrreldes teiste Eesti linnadega on see Viljandis kallim. Nii Tallinnas kui Tartus võib sõiduauto kontrollitud saada 29 euroga, mõnes väiksemas Eesti linnas, näiteks Kuressaares saab sõiduki kontrollitud 35 euroga, kuid Viljandis peab selleks välja käima 45 eurot.