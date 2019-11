Ühe jõulukampsiku valmimise lugu. Woolish kudus kodulinna villasilmustesse

Viljandil on nüüd täitsa oma kampsun: nii idee autor kui kampsuni tootja on siit pärit. Ka kampsuni selga tõmmanud Adeele ja Jaan Jaago kodulinn on Viljandi.

Viljandist on saanud tasahilju bränd: lisaks sellele, et meil on oma paadimees, pealinnas tegutseb kodukoha nimeline burgeriputka, on kirsiks tordil, et Viljandist on tänu VLND kogukonnale patendimärk saanud. Nüüd on Viljandil ka oma kampsun, sest siinne tekstiiliettevõte Woolish otsustas põhjapõtrade asemel jõulukampsunisse kududa kodulinna hõngu.