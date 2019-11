Millest saab kohalike valimiste peateema?

Keskerakond, EKRE ja Isamaa leppisid kevadel koalitsioonilepingut koostades kokku, et kohalike valimistega ühel ajal korraldatakse rahvahääletus küsimuses, kas põhiseadust tuleks täiendada nii, et abielu oleks selles määratletud liiduna mehe ja naise vahel. Praegu ei ole põhiseaduses abielu defineeritud. Perekonnaseadus ütleb, et see sõlmitakse mehe ja naise vahel.

EKRE poliitikud on üritanud jätta oma toetajatele muljet, et põhiseaduse täiendamine abielu definitsiooniga viiks sooneutraalse kooseluseaduse tühistamiseni. Tegelikult nii ei juhtuks, sest registreeritud kooselu ja abielu on juriidiliselt erinevad mõisted. Ainus, mida sellega õnnestuks saavutada, on see, et loodaks põhiseaduslik takistus sooneutraalse abielu võimalikule seadustamisele kunagi tulevikus.

SUURT SISULIST tähtsust sel ei oleks, sest kooseluseaduse alusel registreerituna koos elavate isikute kohustused ja õigused saaks viia edaspidi lihtsalt vastavusse nendega, mis on perekonnaseaduse alusel abiellunud inimestel. Põhiseaduse täiendamine abielu definitsiooniga seda ei takistaks.

Teine lugu oleks, kui ka kooselu määratletaks juba põhiseaduses liiduna mehe ja naise vahel. Sellisel juhul tuleks sooneutraalne kooseluseadus tõesti tühistada. Aga niisugune määratlus oleks absurdne (seda tuleks siis ju mõista igasuguse muu kooselu kuulutamisena õigusvastaseks) ja seda ei nõua isegi EKRE, kuigi selle erakonna ridades võib kahtlemata leiduda inimesi, kes soovivad homoseksualismi rekriminaliseerimist. Igaüks võis ju hiljuti «Aktuaalsest kaamerast» näha, kuidas Tartus LGBT-vastase meeleavalduse korraldanud EKRE sealse ringkonna juht Merike Lumi teatas ajakirjanikele, et tema on «sellest ajast pärit, kui pandi vangi inimesed, kes on pederastid või lesbid». Tundus, et ta soovib näha kogu Eesti naasmist nendesse aegadesse.

Siinkohal tasub meenutada, et homoseksuaalne suhe täiskasvanud ja täiearuliste inimeste vahel otsustati Eestis dekriminaliseerida 90 aastat tagasi, kui riigikogu võttis vastu Eesti Vabariigi esimese kriminaalseadustiku. Nii enne seda kehtinud tsaariaegne nuhtlusseadus kui ka 1940. aastal Eestis kehtima pandud Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi kriminaalkoodeks käsitlesid seda kuriteona, mille eest oli ette nähtud karm karistus. Meie riikliku iseseisvuse taastamise järel otsustati sellisest poliitikast loobuda. On ülimalt ebatõenäoline, et selle juurde kunagi taas naastakse.

KAVANDATUD rahvahääletusel ei ole niisiis suurt sisulist tähtsust, kuid see kütaks ühiskonnas kindlasti kõvasti kirgi, sest teema on paljudele emotsionaalselt oluline. Sellest tulenevalt teravneks rahvahääletuse eel ka vastandlike leeride retooriline kisma, mis võib avalikus infoväljas kõik muud teemad enda alla matta. Seda enam, et ei ole sugugi kindel, kummale poole liisk lõpuks langeb.