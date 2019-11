Kuldsete käte ja kiirete jalgadega tegudemees

Hiljuti pani oma jalgpallurikarjäärile punkti Viljandi Tuleviku klubi ridades mänginud Indrek Ilves. Murul endast maksimum anda on olnud tähtis osa tema elust, kuid kaugeltki mitte ainuke. Ehitaja, elektrik, autoremondilukksepp, pagar ja treener on kõigest mõned ametid tema kogemuste pagasist. Mainitud ametitest ühtegi ei pea ta aga oma tööks, vaid need on olulised killud, mis kokku liites tema nime kandva terviku moodustavad.