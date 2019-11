Tellijale

Jää on kehv, sest ventilatsioon on vilets. Sellele on nii Sakala kui ka jäähalli kasutajad varem tähelepanu juhtinud, aga piisavalt laia kõlapinda pole see kahjuks saanud. Häirekella oleks selle vea pärast tulnud juba ammu lüüa, sest asi pole mugavuses või esteetikas, vaid ohutuses. Selliseid spordialasid, kus vigastuste ohtu pole, on vähe, ent on suur vahe, kas kukub alles sõitma õppiv inimene või rasket treeningukava harjutav laps, kelle jala alla satub ­ootamatu muhk või lohk.