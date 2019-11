Laest sadav vesi tekitab jäähallis ohtlikke mügaraid

Ventilatsioonita Viljandi jäähalli laest tilkuv kondensatsioonivesi on jääle tekitanud muhud, mille otsa kukkumine on mõnele lapsele lõppenud haiglaskäiguga. Lapsevanemate ja treeneri sõnul on põhjus peale niiske ilma selles, et hallis keeldutakse vajaliku sagedusega jääd puhastamast.