Sain Samsungi teleri kätte ja panin kodus tööle. Algusaastail püüdis see signaali välise antenniga läbi õhu, seejärel kaabli kaudu. Pilt oli ilus. Teler töötas vähimagi tõrketa. Ei meenu, et see oleks kordagi rikki läinud.