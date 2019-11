Valimistaktis kolivad koduta ringid

Marten Laanisto on vabatahtlikult ja täiesti omal initsiatiivil võtnud oma õlule modellismiringi ja selle õpilaste arvamuste ja seisukohtade kaitsmise ringi kolimise asjus. Andres Mägi nimetab õpilaste esindajat ebaõigete väidete, mittetõeste väidete esitajaks ehk valetajaks. Need on rängad süüdistused. Püüan neid ümber lükata esitamise järjekorras.

ESIMENE VÄIDE on, et ringi juhendajaga ei ole ükski ametnik vahetanud ühtki sõna. Täiesti õige väide, sest kontaktisiku (Andres Mägi väljend huvikooli direktori kohta) teavitus linna plaanide kohta meid kolida toimus põgusalt huvikooli lahtiste uste päeval ja uute ruumide tutvustamine mõni nädal hiljem. Naiivse inimesena ootasin, et järgneb koosolek, arutelu kolimisvõimaluste ja -tingimuste üle. Seda ei tulnud. Esimene kohtumine leidis aset alles pärast seda, kui linnavalitsus oli juba otsustanud ringi kolimise Paalalinna kooli.

Teine väide on, et õpilaste ja vilistlaste nõudmistele vilistati. Samuti sisult õige. Linn oli peaaegu kõigile punktidele, mis puudutasid sisseseadet ja sisustust, vastanud: tuleb kaasa vanadest ruumidest. Vanades ehk siis praegustes ruumides on meil koos poistega endise kunstikooli, Vana-Võidu kutsekooli ja huvikooli kuuridest toodud mööbel, mis on lõhutud algosadeks ning ehitatud sobivaks ringi ruumidele ja tööle. Sama mööbel ei sobi kohe kindlasti uude keskkonda, sest uus keskkond nõuab ka uut planeeringut. Kolida saab ümber üksnes tööriistu ja seadmeid.

Lugejaid huvitab ehk ka minu kui ringijuhi arvamus kolimisprotsessi kohta.

Praegustesse ruumidesse kolimisele neli aastat tagasi eelnes ühine ruumidega tutvumine – asja juures olid linnapea, abilinnapea, huvikooli toonane direktor, ruumide omanik ja isegi juhendajad. Nüüdne teavitus käis kontaktisiku kaudu ja ultimatiivselt: kas Paalalinna kool või üldse mitte midagi. Alternatiivi ei pakutud.

Palju on näha loosungeid. Jutt uutest arenguvõimalustest (Andres Mägi vastulauses) ning sellest, et praegu renditavad ringiruumid arenguks võimalust ei anna (huvikooli direktori Piret Mädamürgi tsitaat Marko Suurmäe 5. novembri Sakalas ilmunud loost «Huvikool kolib kaht ringi ...»), on solvav ja alandav. Praegustes ruumides oleme jõudnud olukorrani, et teist aastat järjest on peaaegu kõik Eesti laevamodellismimeistri tiitlid tulnud Viljandisse, tänavu tuli meile ka üks Balti meistri tiitel. Ring on komplekteeritud, õppemaks laekub, õpilased püsivad, tulemusi saavutatakse. Mida veel tarvis? Mingile ruumipuudusele pole me kunagi viidanud, nagu jääb mulje Andres Mägi vastulausest. Meie ruume on kiitnud ja Baltikumi parimaiks nimetanud ka Eesti teiste modellismiringide endised ja praegused juhendajad.