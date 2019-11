Ikka on nii, et pimedal ja kõledal sügisel tikuvad viirushaigused kergesti ligi ning üks raskemaid neist on kahtlemata gripp. Et mitte pikaks ajaks koju voodisse jääda, tasub kasutusele võtta ettevaatusabinõud. Südameapteegi proviisor Pärtel Relve leiab, et gripivaktsiin on ainus vahend, mis tõendatult immuunsüsteemi tugevdab.