Olustvere klaasikoja joogikõrred pälvisid mardilaadal kõnekaima toote auhinna

"Kui valminud klaastoru on jahtunud, lõikan selle paraja pikkusega kõrteks. Kõrte teravad servad lihvin sirgeks ja poleerin leekpõletiga. Niiviisi saan pehme ja mõnusa servaga joogikõrsi. Osa kõrtest jätan sirgeks, osa painutan leekpõleti abil. Pärast seda lõõmutan ehk karastan klaaskõrred spetsiaalses ahjus, et klaasi sees ei oleks pingeid, mis tekivad kiire kuumutamise ja jahutamise käigus. Ühesõnaga: see on päris mahukas protsess ning töö tulemusena valminud joogikõrte läbimõõt ja värvid varieeruvad," rääkis Pavlenkova.