Viljandimaal on võimalik kuulata mitut uut raadiojaama

Ring FM raadio toimetuse juht Vahur Kollum sõnas, et Viljandimaale laienemine oli loogiline käik, sest suund ongi võetud Lõuna-Eestile. Ring FM-i programm on mõeldud 30-aastastele või vanematele inimestele ning suur rõhk on eestikeelsel muusikat. Siiski on lisaks programmis 1990. ja 2000. aastate muusikat ja uuemaid hitte.