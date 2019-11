Kaasava eelarve hääletust juhib Jakobsoni kooli liikuma kutsuva hoovi idee

Pühapäeva õhtuks oli 17 ideest kõige rohkem hääli, 189, kogunud Jakobsoni kooli liikuma kutsuva hoovi idee, mille esitaja on sama kooli kehalise kasvatuse õpetaja Aivar Hommik. Liikumisalale on planeeritud ka kaks tasakaalurada. Volise keskkonnas on idee kirjelduses välja toodud, et selline ala suurendab laste liikumisaktiivsust ja õuesõppe võimalusi nii Jakobsoni kooli kui ka Männimäe lasteaia lastele. "Kuna liikumisala on avatud, saavad seda kasutada ka kõik teised Viljandi pered." Idee eeldatav maksumus on 22 124 eurot.

Praegu teisel kohal olev idee rajada Jakobsoni tänav 47c kõrvale rohealale mitmeotstarbeline seikluslinnak on kogunud 145 häält. Idee kirjeldusest võib lugeda: "Puude vahele pannakse keskkonnasõbralik mitmeosaline madalseiklusrada, mis toetab oma harjutustega laste kehalist arengut ja toob lisaväärtust aktiivseks välitegevuseks. Igal harjutusel on oma eesmärk, kas harjutada tasakaalu ja koordinatsiooni või arendab eraldi jalgade ja käte tööd." Projekti eeldatav maksumus on 18 640 eurot.

Ülejäänud 15 ideed on saanud tunduvalt vähem hääli. Nende hulgas on näiteks Paala järve äärsele kergliiklusteele valgustuse, lauatenniselaudade, betoonist rulakausi, jalgrattaparklate ja välijõusaali rajamine.

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin on Sakalale öelnud, et mida täpsemini on ettepanek kirja pandud, seda väiksem on hilisemate probleemide tõenäosus. Praegu kõige suurema häälearvuga ideed on kirja pandud põhjalikult. Mitu tahapoole jäävat ideed on kirjas väga lühidalt.

Viljandi kaasava eelarve ideede poolt saab hääletada 25. novembri kella kaheksani õhtul. Kaasava eelarve idee teostamiseks on ette nähtud 30 000 eurot.